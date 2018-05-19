İzmir'de İlginç Kare! Su Molasına Bir Tek O Gitmedi
Cenk Tosun Son Maçta Beşiktaş'ı Yalnız Bırakmadı!
Şampiyon Galatasaray!
Bafetimbi Gomis, Haftalardır Beklettiği Rekoru Kırdı!
Fenerbahçe, Evinde Atiker Konyaspor'u 3-2 Mağlup Etti
Beşiktaş, Sivasspor'u 5-1'lik Skorla Geçti
Bakan Zeybekci'den Abd'nin İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına Tepki: Sessiz Kalamazdık
Suikast İhbarı Ankara'ya Bomba Gibi Düştü! İşte Hükümet'ten İlk Tepki
Rafael Nadal, Djokovic'i Eleyerek Finale Yükseldi
Selçuk Bayraktar'dan Eşi Sümeyye'ye Büyük Jest!
Son Dakika! Erdoğan'a Balkanlar Ziyaretinde Suikast İhbarı! İstihbarat Birimleri Harekete Geçti
Şampiyonluk Maçında Galatasaray'ın 11'i Belli Oldu
Futbolu Bırakan Andrea Pirlo'ya Dev Görev!
Baklavacılar Zam Yapmamak Direnç Gösteriyor
Şampiyonu Belirleyecek Maçın Bahis Oranları Değişti
Düğüne Katılamayan Kraliyet Gelininin Babasından Duygulandıran Mesaj!
Solotürk Ve Türk Yıldızları'nın Gösterisi Nefes Kesti
Tüketici Derneğinden Devre Mülk Uyarısı: Satış Sözleşmeleri Üzerinden Dolandırıcılık Yapılıyor
Görenler Dehşete Düştü! Yarış Atı Arabaya Çarparak Telef Oldu
Monaco, Roma'ya Cengiz Ünder İçin 35 Milyon Euroluk Teklif Yaptı

ŞAMPİYON GALATASARAY!


Şampiyon Galatasaray!
Tarih : 19 Mayıs 2018, 21:50
Puan Ver : Şampiyon Galatasaray!(10/10)6

Spor Toto Süper Ligde şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 yenerek İlhan Cavcav sezonunu ligin zirvesinde tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şampiyon  Galatasaray    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER