ŞAMPİYON GALATASARAY!
Spor Toto Süper Ligde şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 yenerek İlhan Cavcav sezonunu ligin zirvesinde tamamladı.
Kaynak: haberinburada
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