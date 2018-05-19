SAMET AYBABA, SİVASSPOR'DAKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
Adı Trabzonspor'la anılan Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba görevden ayrıldı. Aşık Veysel'in "Dostlar beni hatırlasın" sözleri ile veda eden Aybaba, "Görevimin sonuna geldim." dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş maçının ardından görevden ayrıldığını açıkladı. Aşık Veysel'in "Dostlar beni hatırlasın" sözüyle veda eden Aybaba, "Sivasspor'daki görevimin sonuna geldim" ifadelerini kullandı.
SON MAÇINDA BEŞİKTAŞ'A 5-1 MAĞLUP OLDU
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 5-1 mağlup olan Sivasspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba karşılaşmanın ardından konuştu.
"TRABZONSPOR'LA BİR GÖRÜŞMEM OLMADI"
Sivasspor'la görüşüp, yola devam edemeyeceklerini anladıklarını söyleyen Samet Aybaba, "Mukavelem bitti benim Sivasspor'la. 1. Lig'de 9 hafta kala geldik, şampiyon olup buraya geldik. Ama bunlar görülmedi. Çok fazla konuşmadık. Trabzonspor'la bir görüşmem olmadı. Ama önümüzdeki hafta içinde bazı kulüplerle görüşmelerim olacaktır. Bakacağız. Nereye katkımız olacağını düşünerek hareket edeceğiz. Hep futbolun içinde kalacağız.
"YERE YATAN OYUNCULARI CEZALANDIRALIM"
Hiç yere yatmadık, topu dışarıda tutmadık. Son dakikalarda öyle goller yedik ki gülersiniz. Puanlarımızın hepsi hakkıyla alınan puanlardır. Arkadaşlarımdan da ricam, lütfen bunları öğretelim, yere yatan oyuncuyu cezalandıralım. Hızlandıranı da ödüllendirelim" diyerek önümüzdeki sezon Sivasspor'un başında olmayacağını açıkladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Küba'da Yolcu Uçağı Kalkıştan Hemen Sonra Düşmüştü! İşte Feci Bilanço
- Bakan Zeybekci'den Abd'nin İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına Tepki: Sessiz Kalamazdık
- Selçuk Bayraktar'dan Eşi Sümeyye'ye Büyük Jest!
- Son Dakika! Erdoğan'a Balkanlar Ziyaretinde Suikast İhbarı! İstihbarat Birimleri Harekete Geçti
- Düğüne Katılamayan Kraliyet Gelininin Babasından Duygulandıran Mesaj!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar