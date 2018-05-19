Adı Trabzonspor'la anılan Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba görevden ayrıldı. Aşık Veysel'in "Dostlar beni hatırlasın" sözleri ile veda eden Aybaba, "Görevimin sonuna geldim." dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş maçının ardından görevden ayrıldığını açıkladı. Aşık Veysel'in "Dostlar beni hatırlasın" sözüyle veda eden Aybaba, "Sivasspor'daki görevimin sonuna geldim" ifadelerini kullandı.

SON MAÇINDA BEŞİKTAŞ'A 5-1 MAĞLUP OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 5-1 mağlup olan Sivasspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba karşılaşmanın ardından konuştu.

"TRABZONSPOR'LA BİR GÖRÜŞMEM OLMADI"

Sivasspor'la görüşüp, yola devam edemeyeceklerini anladıklarını söyleyen Samet Aybaba, "Mukavelem bitti benim Sivasspor'la. 1. Lig'de 9 hafta kala geldik, şampiyon olup buraya geldik. Ama bunlar görülmedi. Çok fazla konuşmadık. Trabzonspor'la bir görüşmem olmadı. Ama önümüzdeki hafta içinde bazı kulüplerle görüşmelerim olacaktır. Bakacağız. Nereye katkımız olacağını düşünerek hareket edeceğiz. Hep futbolun içinde kalacağız.

"YERE YATAN OYUNCULARI CEZALANDIRALIM"

Hiç yere yatmadık, topu dışarıda tutmadık. Son dakikalarda öyle goller yedik ki gülersiniz. Puanlarımızın hepsi hakkıyla alınan puanlardır. Arkadaşlarımdan da ricam, lütfen bunları öğretelim, yere yatan oyuncuyu cezalandıralım. Hızlandıranı da ödüllendirelim" diyerek önümüzdeki sezon Sivasspor'un başında olmayacağını açıkladı.

Kaynak: haberinburada