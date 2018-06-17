2018 Dünya Kupasında E Grubu karşılaşmasında turnuvanın favorilerinden Brezilya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Rostov kentinde Rostov Arena'da oynanan karşılaşmada iki ekibin de hedefi turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmak.

Saat 21.00'da başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM:

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.

İLK 11'LER

BREZİLYA: Danilo, Silva, Miranda, Marcelo, Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar

İSVİÇRE: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Seferovic

BREZİLYA-İSVİÇRE MAÇLARINDAN NOTLAR:



İki takım en son 1950 Dünya Kupası'nda karşı karşıya geldi. Bu maç 2-2 sonuçlanmıştı.Brezilya, Dünya Kupası'nı en fazla kazanan takım; 20 kez düzenlenen turnuvada Sambacılar beş kez şampiyon oldu (%25). Üst üste iki kez şampiyon olan son takım da Brezilya (1958 ? 1962).1930'dan bu yana düzenlenen bütün Dünya Kupaları'na katılan tek takım Brezilya; 21. kez Dünya Kupası'na katılıyorlar.Brezilya Dünya Kupası gruplarında oynadığı son 12 maçta yenilmedi (12G 2B): en son 1998 Dünya Kupası grubunda yenilmişlerdi (v Norveç). En son 1982 Dünya Kupası'nda grubunu lider tamamlayamayan Brezilya en son 1966'da gruptan çıkamadı.Brezilya, Dünya Kupası'nda oynadığı son 18 açılış maçının 16'sını kazandı (2B): en son 1934'te Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarından mağlubiyet ile ayrıldılar (1-3 v İspanya).

Kaynak: haberinburada