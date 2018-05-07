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Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

SALİH MİRZABEYOĞLU'NUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ!

Beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan 28 Şubat'ın simge isimlerinden Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 19:50
Puan Ver : Salih Mirzabeyoğlu'nun Beyin Ölümü Gerçekleşti!(9/10)5

Beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi gören 28 Şubat'ın simge ismi Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

İBDA-C davasından yargılanıp beraat eden Salih Mirzabeyoğlu, dün gece rahatsızlanınca getirildiği Yalova Devlet Hastanesi'nde beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınmıştı.

AMELİYAT SONRASI "KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM" DEMİŞTİ

Yalova Devlet Hastanesi'ne dün gece gelerek "Kendimi iyi hissetmiyorum" diyen Salih Mirzabeyoğlu, beyin kanaması geçirdiği belirlenerek, acilen ameliyata alınmıştı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mirzabeyoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

28 ŞUBAT DÖNEMİNDE YARGILANMIŞTI

Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubat döneminde "Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp beraat etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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