SALİH MİRZABEYOĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan, İBDA-C kurucusu Salih İzzet Erdiş, 68 yaşında hayatını kaybetti.
Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, 68 yaşında hayatını kaybetti.
Mirzabeyoğlu, İBDA-C'nin (slami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi) kurucusuydu.
Kaynak: haberinburada
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