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Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

SALİH MİRZABEYOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan, İBDA-C kurucusu Salih İzzet Erdiş, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 13:50
Puan Ver : Salih Mirzabeyoğlu Hayatını Kaybetti(8/10)4

Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Mirzabeyoğlu, İBDA-C'nin (slami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi) kurucusuydu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Salih  Mirzabeyoğlu  Hayatını  Kaybetti    haber

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