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SALDIRININ ODAĞINDAKİ MİLLETVEKİLİ PKK'NIN SUİKAST LİSTESİNDEYDİ!


Saldırının odağındaki milletvekili PKK'nın suikast listesindeydi!
Tarih : 14 Haziran 2018, 23:00
Puan Ver : Saldırının Odağındaki Milletvekili Pkk'nın Suikast Listesindeydi!(7/10)3

Şanlıurfa'da yaşanan saldırının odağındaki AK Partili Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın terör örgütü PKK'nın suikast listesinde olduğu ortaya çıktı. 2017 yılında Suruç'ta yapılan bir operasyonda yakalanan 4 teröristin Yıldız'a suikast hazırlığında olduğu belirlendi.

PKK'NIN SUİKAST LİSTESİNDEYDİ

28.06.2017 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ortak çalışmada, AK Parti'li yöneticilere suikast hazırlığında olan 4 PKK'lı terörist yakalandı. Güvenlik güçleri teröristlerin hedefinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız olduğunu tespit etti. Teröristlerle birlikte saldırıda kullanılacak çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi. Bayram sabahı Suruç'a giden Yıldız'ın suikasta uğramaktan polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu son anda kurtulduğu belirtildi.

YAKALANAN TERÖRİSTLERDEN SİLAH VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Teröristlerin kaldığı evde yapılan aramada, bir adet tabanca, bir adet susturucu, bir adet kaleşnikof, 420 gram plastik patlayıcı, bir adet pompalı tüfek, 12 metre kablo, 2 adet roket başlığı, 2 telsiz, 24 adet elektrikliye çevrilmiş kapsül, bir adet avometre, silahlara ait şarjör ve mermiler, saldırı hazırlığında kullanılacak 8 adet pil, elektrik ve şeffaf bantlar, kullanma kılavuzu ele geçirildi.

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Kaynak: haberinburada



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