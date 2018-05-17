SALAH'IN AYAKKABILARI, 5 BİN YILLIK MUMYALARIN YANINDA SERGİLENECEK
İngiltere'de bulunan antik Mısırlılara ait 5 bin yıllık mumyaların sergilendiği Mısır müzesinde futbolcu Muhammed Salah'ın ayakkabıları sergilenecek.
Muhammed Salah İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor. Mısır'ın efsane futbolcusu Salah'ın ayakkabıları müzede sergilenecek.
İngiltere'de antik Mısırlılara ait müzede Muhammed Salah'ın ayakkabıları da sergilenecek.
MUMYALARIN YANINDA AYAKKABULARI YER ALDI
Yaklaşık 5 bin yıllık mumyaların bulunduğu müzeye, Muhammed Salah'ın ayakkabıları özenle yerleştirildi.
Salah, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasında Mısır milli takımının en etkili silahı olacak.
Kaynak: haberinburada
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