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Salah'ın Ayakkabıları, 5 Bin Yıllık Mumyaların Yanında Sergilenecek
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Salah'ın ayakkabıları, 5 bin yıllık mumyaların yanında sergilenecek

SALAH'IN AYAKKABILARI, 5 BİN YILLIK MUMYALARIN YANINDA SERGİLENECEK

İngiltere'de bulunan antik Mısırlılara ait 5 bin yıllık mumyaların sergilendiği Mısır müzesinde futbolcu Muhammed Salah'ın ayakkabıları sergilenecek.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 21:00
Puan Ver : Salah'ın Ayakkabıları, 5 Bin Yıllık Mumyaların Yanında Sergilenecek(6/10)2

Muhammed Salah İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor. Mısır'ın efsane futbolcusu Salah'ın ayakkabıları müzede sergilenecek.

İngiltere'de antik Mısırlılara ait müzede Muhammed Salah'ın ayakkabıları da sergilenecek.

MUMYALARIN YANINDA AYAKKABULARI YER ALDI

Yaklaşık 5 bin yıllık mumyaların bulunduğu müzeye, Muhammed Salah'ın ayakkabıları özenle yerleştirildi.

Salah, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasında Mısır milli takımının en etkili silahı olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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