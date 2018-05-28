UEFA Şampiyonlar Liginde zafer üst üste 3. kez Real Madrid'in oldu. Unutulmaz finalde Karius'un hataları, Gareth Bale'in unutulmaz golü ve Muhammed Salah'ın dramatik sakatlığı ön plana çıktı.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Real Madrid'in istikrar oyuncusu Sergio Ramos'un Liverpool'un yıldızı MuhammedSalah'a yapmış olduğu faul çok konuşuldu. Ramos'un Mısırlı oyuncuyu kasıtlı olarak sakatladığı gerekçesiyle ceza alması için imza kampanyası başlatıldı. Real Madrid'in 3-1 kazandığı maçta Salah, Ramos'la girdiği ikili mücadele sonrasında omzundan sakatlanarak oyuna devam edememişti. Pozisyon sonrasında Ramos, futbol kamuoyunun tepkisini çekerken, 'Muhammed Salah Abdel-Hakeem' adlı bir kullanıcı, çeşitli istekler için kampanya organize edilen 'change.org' üzerinden İspanyol oyuncunun FIFA ve UEFA nezdinde cezalandırılmasını talep eden bir imza kampanyası başlattı.

Kaynak: haberinburada