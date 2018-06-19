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Salah sürprizi! Rusya-Mısır maçının ilk 11'ler belli oldu

SALAH SÜRPRİZİ! RUSYA-MISIR MAÇININ İLK 11'LER BELLİ OLDU

Dünya Kupası A grubunda heyecan Rusya-Mısır Karşılaşmasıyla devam edecek. Saat 21.00'da başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Mısırlı Salah, karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.

Tarih : 19 Haziran 2018, 20:20
Puan Ver : Salah Sürprizi! Rusya-Mısır Maçının İlk 11'ler Belli Oldu(7/10)3

Dünya Kupası A grubunda heyecan ikinci maçlarla devam ediyor... İlk maçta Suudi Arabistan'ı 5 golle geçen ve müthiş bir başlangıç yapan Rusya bu kez Salahlı Mısır'a karşı mücadele edecek.

Saat 21.00'da başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

RUSYA: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignasevich, Zhirkov, Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Golovin, Cheryshev, Dzyuba

MISIR: El Shenawy, Fathy, Hegazy, Gabr, Abdelshafy, Hamed, Elneny, Salah, Said, Trezeguet, Mohsen

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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