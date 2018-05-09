SAKSIYA SİNİRLENİP UÇAN TEKME ATAN GENÇ, İZLEYENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
İşe geldiğinde çiçek saksısını yerde gören esnaf, kameraları inceleyince bir gencin defalarca saksıya vurup düşürdüğünü ardından da kendisinin düştüğünü gördü. Daha önce de bir genç, balona röveşata atmıştı.
Güvenlik kameralarına bu zamana kadar yansıyan balona röveşata atma girişimi, bir kadının kardan adama sinirlenip tekmelemesinin ardından bu sefer de bir kişi saksıya sinirlenip tekme attı.
SABAH İŞE GELEN ESNAF SAKSIYI YERDE GÖRÜNCE KAMERAYA BAKTI
Sabah dükkanını açmaya gelen esnaf, çiçek dikili saksının yerde olduğunu gördü. Saksıya bir aracın çarptığını düşünen esnaf, aracı tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince büyük şaşkınlık yaşadı.
SAKSIYA TEKME ATAN GENÇ, DÜŞMEYİNCE DE SİNİRLENMİŞ
Görüntülerde sabah erken saatlerde kaldırımda yürüyen bir genç, yolun kenarında bulunan plastik saksıya doğru yaklaşıp tekme atıyor. Saksının devrilmemesi üzerine genç sinirlenip bir kez daha koşarak tekme atıyor.
YERE DÜŞEN GENÇ, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETMİŞ
Vurmanın şiddetiyle saksı bir tarafa düşerken, genç de diğer tarafa savrularak yere düşüyor. Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkan genç, yoluna devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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