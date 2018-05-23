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Sakaryaspor efsanesi geri dönüyor!

SAKARYASPOR EFSANESİ GERİ DÖNÜYOR!

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Sakaryaspor, sahasında Gümüşhanespor'u 2-1 yenerek finalde Afjet Afyonspor'un rakibi oldu.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 00:30
Puan Ver : Sakaryaspor Efsanesi Geri Dönüyor!(6/10)2

TFF 2. lig play-Off yarı finalinde Sakaryaspor, deplasmanda 4-1 yendiği Gümüşhanespor'u evinde de 2-1 mağlup etti ve Afjet Afyonspor'un ardından adını finale yazdırdı. Bu sonuca göre Sakaryaspor ve Afyonspor, pazar günü mersin Stadyumu'nda Altay ve Hatay'ın ardından Spor Toto 1. lig'e yükselmek için mücadele edecek. İlk maçın avantajıyla sahaya çıkan Sakaryaspor, müthiş taraftarının desteğiyle mücadeleye hızlı başladı. karşılaşmanın 14. dakikasında Talha mayhoş ile 1-0 öne geçen Yeşil-Beyazlılar, bu dakika sonrasında oyunu rölantiye aldı.

SON SÖZ BATUHANDAN

İki ekip de pozisyonlar bulurken, mücadelenin ilk yarısı 1-0f Sakaryaspor lehine sona erdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Gümüşhane aradığı golü 69'da Berk İsmail ünsal'la bulsa da bu sonuç ev sahibine yarıyordu. kırmızı-Beyazlılar, kalan 20 dakikada baskılarını artırsa da son sözü yine Batuhan karadeniz söyledi: 2-1. Bu sonucun ardından Afyonspor'un ardından adını finale yazdıran Sakaryaspor oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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