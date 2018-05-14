TFF 2.Lig Play Off Çeyrek Final Beyaz Grup'ta Sakaryaspor, Bandırmaspor'u 2-0 yendi ve yarı finale yükseldi.

KARŞILAŞMANIN SON DAKİKALARINDA SAHNEYE ÇIKTI

Sakaryaspor'da maça damgasını vuran isim ise Batuhan Karadeniz oldu. 1-1 biten ilk maçta takımının tek golüne imza atan 27 yaşındaki golcü, rövanş maçında da 88 ve 90+6. dakikalarda attığı gollerle Sakaryaspor'u yarı finale taşıdı.

Sakaryaspor'un yarı finaldeki rakibi ise Gümüşhanespor oldu.

Kaynak: haberinburada