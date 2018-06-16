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SAKARYA'DAKİ VAHŞETİN ŞOKUNU YAŞARKEN KÖPEĞE TECAVÜZ HABERİ GELDİ


Sakarya'daki vahşetin şokunu yaşarken köpeğe tecavüz haberi geldi
Tarih : 16 Haziran 2018, 12:50
Puan Ver : Sakarya'daki Vahşetin Şokunu Yaşarken Köpeğe Tecavüz Haberi Geldi(7/10)3

Son dönemlerde bir artışın gözlendiği hayvana şiddet ve saldırılarla ilgili Adapazarı Sapanca'da önceki gün yaşanan ve ormanlık alanda kuyruğu ve patileri kesilerek ölüme terk edilmiş şekilde bulunan yavru köpeğe şiddet olayının benzeri İstanbul'da yaşandı. Kadıköy'de hayvan severler ve mahalle sakinleri tarafından bakımı üstlenilen 2 yaşındaki sokak köpeği 'Gece'yi başına kemer geçirip çekerek götürdüğü bir parkta tecavüz edip sakat bırakan sapık polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen ve suçunu itiraf eden 56 yaşındaki sapık serbest bırakıldı.

KAFASINA KEMER GEÇİRDİ

İstanbul Kadıköy'ün Caferağa mahallesi sakinleri ve hayvan severleri ayağa kaldıran olay 31 Mayıs akşamı yaşandı. Yoğurtçu parkı civarında yaşayan ve bakımı mahalle sakinleriyle hayvan severler tarafından üstlenilen 2 yaşındaki sokak köpeği Gece, beslendiği bir veteriner kliniğinin kapısında kafasına kemer geçiren 55-60 yaşlarında bir erkek şahıs tarafından çekilerek zorla getirildi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Kadıköy Belediyesi tarafından sağlık kontrolü yapılıp, kısırlaştırıldıktan sonra kulağına küpe takılarak sokağa bırakılan Gece'nin ortadan kaybolmasından sonra, mahalle sakinleri ve hayvan hakları aktivistleriyle birlikte harekete geçen bir Veteriner hekim, kapısından kaybolan 3 yaşındaki köpeğin gece geç saatlerde bir şahıs tarafından boynuna kemer takılarak zorla çekilip Yoğurtçu parkına götürüldüğünü işyerinin güvenlik kameraları görüntülerinden tespit etti ve görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

VAJİNASINDA ZORLAMA VE KAN TESPİT EDİLDİ

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası, aynı günün akşam saatlerinde Caferağa mahallesi Fırıldak sokak üzerinde mahalle sakinleri tarafından bitkin ve halsiz bir vaziyette bulunan ve arka ayaklarını çekemeyen Gece, Veteriner hekim Adil İnan tarafından hemen tedaviye alındı. Veteriner İnan tarafından yapılan ön sağlık kontrolünde köpeğin vajinasında zorlama ve kan tespit edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Dehşet olay sonrası Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Kurucusu Okan Oflaz ve hayvan severler yetkili mercilere durumu bildirip şahsın bulunması için harekete geçerken, Hayvan Hakları Dernekleri ve İstanbul Hayvan Hakları Baro Başkanı Yasemin Babayiğit ile Hayvan Hakları Gönüllüsü Şencan Uzun tarafından, sapık olayı gerçekleştirdiği düşünülen şahıs hakkında 'sahipli hayvan ve mala zarar verme suçlarından' suç duyurusunda bulunuldu.

Sosyal medyadan başlatılan ve 2 haftadır devam eden sapığın bulunmasına yönelik çağrılar sonrasında harekete geçen ve saatlerce kamera görüntüsünü inceleyip önce eşkal ve kimlik çalışması yapan Kadıköy polisi, 14 Haziran günü gece saatlerinde aradığı sapığı Caferağa mahallesi Moda caddesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Kimliği polis tarafından, olaydan bir hafta sonra tespit edilen ancak arandığını fark edince bölgeyi terk edip uzaklaştığı ve tehlikenin geçtiğini düşünerek önceki gece tekrar mahalleye dönüş yaptığı sırada yakalanan sapığın, evsiz barksız birisi olması ve adresinin bulunmaması nedeniyle yakalanmasının geciktiği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Bimekân olarak tarif edilen ve sokaklarda yaşayan birisi olduğu öğrenilen ve emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden 56 yaşındaki H.H.G. isimli sapık, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Hayvanseverler tarafından korumaya alınan 2 yaşındaki köpeğin tedavisi ise devam ediyor. Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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