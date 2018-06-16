SAKARYA VALİSİ: İLK BULGULAR İŞ MAKİNESİNİN SEBEP OLDUĞU YÖNÜNDE
rmanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili açıklama yapan Sakarya Valisi, "Bacaklarını iş makinesi koparmış" dedi.
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, "İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor." dedi.
Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sapanca ilçesindeki hayvanseverlerin, otel ve marketlerden topladıkları yemekleri sahipsiz köpeklere ulaştırdığını söyledi.
"HAYVANSEVERLERİ DESTEKLİYORUM"
Kendisinin de bu konuda hayvanseverleri desteklediğini ifade eden Balkanlıoğlu, "Yüzevler Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alana gittiklerinde acı içinde ayakları kesilmiş yavru köpeğimizi görüyorlar. Tedavisinin yapılması için veterinere, oradan da İstanbul'daki veteriner kliniğe götürüyorlar fakat müdahaleye rağmen yavru köpeğimiz maalesef kurtarılamıyor." diye konuştu.
"KASIT VAR MI YOK MU HEPSİNE BAKILIYOR"
Balkanlıoğlu, olayı görür görmez emniyet ve jandarma birimlerine konunun araştırılması için talimat verdiğini aktararak, "Olayın jandarma bölgesinde olduğunu öğrendik. Tabii orada yol çalışması olduğu için iş makineleri çalışıyor. İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor. İş makinesi operatöründen kaynaklıysa burada kasıt var mı yok mu hepsine bakılıyor. İş makinesi de olsa gereğini yapacağız çünkü orada bir canlı var mı yok mu, buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu iş birileri tarafından mı yapıldı, buna da çok yönlü bakıyoruz." ifadelerini kullandı.
"GEREKLİ CEZAYI UYGULAYACAĞIZ"
Yavru köpeği o halde görünce çok üzüldüğünü, kendisinin de hayvan beslediğini dile getiren Balkanlıoğlu, "Şiddetle kınıyorum. Gerek adli gerek idari ne işlem varsa bu işin sorumluları hakkında her türlü cezayı uygulayacağız. İş makinesi operatörü de olsa gerekli cezayı uygulayacağız." dedi.
OLAY
Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde dün ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da bugün ameliyat edilen yavru köpek tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: haberinburada
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