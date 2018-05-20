SAKAR HIRSIZ ÇALDIĞI PARALARI YOLA SAÇTI
Rusya'da çaldığı paraları taşırken elindeki çantayı düşüren ve paraların bir kısmını yere saçan hırsız yoluna devam ederken o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Rusya'nın Tambov kentinde çaldığı bir çanta dolusu parayla kaçan hırsız üzerinde taşıdığı paraların bir kısmını yere düşürdü. Önce toplamak için hamle yapan hırsız ardından paraları orada bırakarak hızla uzaklaştı.
ÇEVREDEKİLER PARALARLA İLGİLENMEDİ
Caddeden geçen insanların yerdeki bir tomar paraya karşı kayıtsız kalmasıysa izleyenleri şaşırttı.
Kaynak: haberinburada
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