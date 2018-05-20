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Sakar hırsız çaldığı paraları yola saçtı

SAKAR HIRSIZ ÇALDIĞI PARALARI YOLA SAÇTI

Rusya'da çaldığı paraları taşırken elindeki çantayı düşüren ve paraların bir kısmını yere saçan hırsız yoluna devam ederken o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 20:40
Puan Ver : Sakar Hırsız Çaldığı Paraları Yola Saçtı(8/10)4

Rusya'nın Tambov kentinde çaldığı bir çanta dolusu parayla kaçan hırsız üzerinde taşıdığı paraların bir kısmını yere düşürdü. Önce toplamak için hamle yapan hırsız ardından paraları orada bırakarak hızla uzaklaştı.

ÇEVREDEKİLER PARALARLA İLGİLENMEDİ

Caddeden geçen insanların yerdeki bir tomar paraya karşı kayıtsız kalmasıysa izleyenleri şaşırttı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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