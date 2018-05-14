Trabzon'un Of ilçesinde bulunan üst geçidin altında yaya geçidi ve trafik sinyalizasyon lambaları yer alıyor. Her iki geçidin bir arada olması görenleri şaşırttı.

Trabzon'un Of ilçesinde altında yaya geçidi ve trafik sinyalizasyon lambalarının yer aldığı alana inşa edilen üst geçit görenleri şaşırtıyor. Okulların da yer aldığı bölgede yayaların çoğu, üst geçit yerine daha kolay olan yaya geçidini kullanmayı tercih ediyor.

ÜST GEÇİDİN ALTINDA ALT GEÇİT

İlçenin İrfanlı Mahallesi üzerindeki karayolu üzerine altında yaya geçidi ve trafik sinyalizasyon lambalarının yer aldığı alana 50 metre uzunluğunda üst geçit inşa edildi. Yaya trafiğinin yoğun olduğu ve okullarında yer aldığı bölgede kurulan üst geçitin altında yaya geçit çizgisinin ve trafik ışıklarının bulunması görenlerin dikkatini çekiyor. Yayaların çoğu da, üst geçit yerine daha kolay olan yaya geçidini kullanmayı tercih ediyor. Okuldan çıkan bazı öğrenciler ise yolun karşısına geçmek için bu seçeneklerden hiç birini kullanmadığı gözleniyor. Sosyal medyada birçok takipçi de ilginç buldukları üstgeçit için 'Fıkra gibi üstgeçit' yorumunda bulunup paylaşımda bulunurken, yöre sakinleri de bahse konu alanda pek çok kaza yaşandığı için kapsamlı bir önlem alındığını söyledi.

'HEPSİ BİR ARADA NADİR ÜST GEÇİT'

Üstgeçidin bulunduğu alanda birçok kaza yaşandığını anlayan yöre sakinlerinden Sezgin Akyüz Sarı, 'Hem okul hem hastane olması özellikle öğrenci ve vatandaşların yolun karşısına kontrollü geçmesi açısından çok güzel oldu. Burada çok kaza oluyordu ve ışık olduğu halde geçişlerde sorun yaşanıyordu. Hem ışık var, hem de yaya geçidi var. Burası belki de hepsinin bir arada olduğu nadir bir yerdir ama böyle bir üst geçitte gerekiyorduö dedi.

KAZA TEHLİKESİ YAŞANIYOR

İlçede kurulan üstgeçidin yanında bulunan Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sultan Burak da üst geçidi kullanmanın hayat kurtardığını söyledi. Burak, 'Üst geçidi kullanırsak hayatımız kurtulur, kullanmazsak canımızdan oluruzö diye konuştu. İlçe esnaflarından Furkan Bayraktar ise üst geçidin yapılmasıyla kazaların önüne geçildiğini kaydederek, 'Üst geçit yokken ışıklar ve yaya geçidi vardı, ama kırmızı ışıkta geçenler oluyordu. Şimdi üst geçit yapıldıktan sonra kaza da olmuyor. Işık ve yaya geçidi ile kazaların önüne geçilemedi, üst geçit yapıldıktan sonra kazalar ise engellendiö ifadesinde bulundu.

Kaynak: haberinburada