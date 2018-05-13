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Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!
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Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar da Eylemlere Başladı!

ŞAİBELİ SEÇİMLER SONRASI KERKÜK'TE TÜRKMENLERİN ARDINDAN ARAPLAR DA EYLEMLERE BAŞLADI!

Irak'taki genel seçimlere hile karıştığı iddiasıyla Kerkük'te Türkmenlerin başlattığı gösterilere Araplar da katıldı.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!(8/10)4

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenler ve Arap siyasetçiler, yaptıkları ortak basın açıklamasında, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla oy pusulalarının elle sayılmasını istedi.

"OYUNU KAPTIRAN, KERKÜK'Ü KAPTIRACAKTIR"

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, Kerkük'teki Türkmen ve Arapların seçimlere hile karıştırılmasına ilişkin tepkilerinin giderek büyüdüğüne işaret ederek, "Hileli seçimlerdeki Türkmen oyunu kolay kolay kimseye kaptırmayacağız." dedi.

"Bugün oyunu kaptıran, yarın iradesini ve memleketini (Kerkük) kaptıracaktır." diyen Salihi, Türkmenlerin haklı talepleri karşılanmadıkça dün başlatılan ve bugün devam eden gösteri, protesto ve grevlerin onların desteğiyle devam edeceğini vurguladı.

"EMANETE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

Salihi, Kerküklülerin iradesinin yok sayılmasına sessiz kalmayacaklarına dikkati çekerek, "Sandıktaki, bir milletin hür iradesidir. Bu değerli milletin temsilcileri olarak bize verdikleri güven ve oylar emanettir. Emanete sahip çıkmak zorundayız." diye konuştu.

Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan da oyların normal bir şekilde yani elle sayılmasının sonucunda çıkan her türlü sonuca saygı duyacaklarını belirterek, "Türkmen ve Arapların şaibeli seçimle ilgili tek talebi oy pusulalarının sayımının, normal şekilde yani elle yapılmasıdır." ifadelerini kullandı.

"SİVİL İTAATSİZLİĞE KADAR GİDECEĞİZ"

Arap milletvekili Muhammet Timim ise teröre ve zulümlere karşı direnen Kerküklülerin oylarının çalınmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizerek, "Taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde kentte sivil itaatsizliğe kadar gideceğiz." dedi.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, ülkede dün yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilerine kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler düzenlemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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