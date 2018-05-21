Gaziantep'te psikolojik sorunları olan genç, sahur vakti eve gelip tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürüp halıya sardı. Cesetlerle bir gün geçiren genç, ertesi gün komşuların durumu fark etmesi üzerine kaçtı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki genç, tartıştığı anne ve babasını boğazlarından bıçaklayarak öldürüp cesetlerle bir gün geçirdi.

EVET GELEN OĞUL, SAHURDA ANNE VE BABASIYLA TARTIŞTI

Olay, dün sahur vakti ilçeye bağlı Sulumağara Mahallesi'ndeki 2 katlı evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da işçi olarak çalışan ve 10 gün önce eve gelen Mehmet Uçar, çiftçilikle uğraşan babası ve annesiyle sahur saatinde bilinmeyen nedenle tartıştı.

ANNE VE BABASINI BIÇAKLA KATLEDİP CESETLERİ HALIYA SARDI

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Uçar, eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı. Babasını oturma odasında, annesini ise mutfakta sahur hazırlığı yaparken boğazlarından bıçaklayan Uçar, daha sonra anne ve babasının cesedini halıya sararak geceyi evde cesetlerle geçirdi.

KOMŞULARA "ONLAR ÇOK İYİ BİR YERDE" DEYİP KAÇTI

İftar saatinde yemek getiren komşuları, evin bahçesinde gördükleri Uçar'a anne ve babasını hiç görmediklerini sordu. Uçar'ın "Onlar çok iyi bir yerde" diye cevap vermesi üzerine şüphelenen komşuları, Ali Uçar'ın mahalle muhtarı olan ağabeyi Ramazan Uçar'a durumu haber verdi. Amcasının eve geldiğini gören Uçar, babasına ait olan otomobile binerek kaçtı.

KAPIYI AÇAN EKİPLER CESETLERLE KARŞILAŞTI

Amca Uçar'ın ihbarıyla olay yerine gelen Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken çilingir yardımıyla kapısını açtıkları evde cesetlerle karşılaştı. Olayı öğrenen çiftin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uçar ise Jandarmanın çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada