Öğretmenler Odasında Öz Kızını Kemerle Dövdü, Kimse Müdahale Etmedi
'seçim Öncesi Adil Öksüz Getirilecek' İddiasına Ak Parti'den İlk Yanıt
Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı

Sahte Türk Doktor İngiltere'yi Ayağa Kaldırdı! Botoks Yaptığı Kadınları Tanınmaz Hale Getirdi

SAHTE TÜRK DOKTOR İNGİLTERE'Yİ AYAĞA KALDIRDI! BOTOKS YAPTIĞI KADINLARI TANINMAZ HALE GETİRDİ

İngiltere, tıp eğitimi aldığı iddiasıyla kadınları kandırıp yüzlerine sahte botoks yapan Türk doktor Ozan Melin, hakim karşısına çıktı. Hakkındaki karar 8 Haziran'da verilecek Melin, şartlı tahliye edildi.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 11:30
Puan Ver : Sahte Türk Doktor İngiltere'yi Ayağa Kaldırdı! Botoks Yaptığı Kadınları Tanınmaz Hale Getirdi(5/10)1

İngiliz basını doktor taklidi yaparak kadınlara botoks yapan Türk'ü konuşuyor. Londra'nın Uxbridge bölgesinde yaşayan Ozan Melin'in tıp eğitimini Türkiye ve ABD'de aldığını söyleyerek kadınları kandırdığı ve onlara botoks yaptığı ortaya çıktı. Kadınların şikayetlerinin ardından başlatılan soruşturmada Melin hakim karşısına çıktı.

KURBANLAR FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Şikayetçiler jürinin karşısına çıkarken, yüzlerinin ne hale geldiğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı. Melin'in kadınları evlerinde ve güzellik salonlarında ziyaret ettiği öğrenilirken, avukat Simon Jones, "Şikayetçilere ABD'de cerrahi eğitim aldığını söylemiş fakat bunun bir yalan olduğu ortaya çıktı" dedi.

FARKLI KİMYASALLAR KULLANMIŞ

Yapılan incelemede Melin'in botoks yerine başka kimyasal maddeler kullandığı ve tıbbi olmayan bu müdahalenin yan etkilerinin çok ciddi olduğu ifade edildi. Dorset bölgesinde yaşayan Marcelle King, "2013'te yapılan operasyon sonrasında yüzümde yanık hissettim. Sanki derimin altında bir kimyasal yanıyordu" ifadesini kullandı. King, "Her tarafım kaşınıyordu ve yanık çok ciddiydi" ifadesini kullandı.

"HER YERİM ŞİŞTİ"

Jüriye açıklamalarda bulunan bir diğer şikayetçi ise Carol Kingscott oldu. Bristol'da yaşayan Kingscott, "Operasyonun ardından sanki kavgaya karışmışım gibi her yerim şişti" dedi.



 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sahte  Türk  Doktor  İngiltere  Yi  Ayağa  Kaldırdı  Botoks  Yaptığı  Kadınları  Tanınmaz  
Hale  Getirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER