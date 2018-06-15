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Sahte Profesörü Yakalatan İhbar: O Eski Kiracım Profesör Falan Değil
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Sahte profesörü yakalatan ihbar: O eski kiracım profesör falan değil

SAHTE PROFESÖRÜ YAKALATAN İHBAR: O ESKİ KİRACIM PROFESÖR FALAN DEĞİL

Kendisini profesör olarak tanıtan Cüneyt Turan'ın yalanını eski ev sahibi bozdu. Ev sahibi, polisi arayarak televizyonlarda kendisini profesör olarak tanıtan Turan'ın profesör olmadığını söyledi.

Tarih : 15 Haziran 2018, 12:00
Puan Ver : Sahte Profesörü Yakalatan İhbar: O Eski Kiracım Profesör Falan Değil(10/10)6

Sahte profesörle ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı! Kendisini "beyin sinir ve omurilik cerrahi profesörü" olarak tanıtan Cüneyt Turan'ın yalanını eski ev sahibi bozdu. Turan'ın yıllar önce oturduğu evin sahibi, televizyonlarda görünce polisi arayarak, kendisini profesör olarak tanıtan Turan'ın eski kiracısı olduğunu ve profesör olmadığını söyledi.

TELEVİZYONDA GÖRÜP POLİSİ ARADI

Konferanslarda, seminerlerde ve ulusal televizyon kanallardaki sağlık programlarında kendisini "beyin sinir ve omurilik cerrahi profesörü" olarak tanıtan Cüneyt Turan'ın yalanını eski ev sahibi bozdu.

Turan'ın yıllar önce oturduğu evin sahibi, televizyonlarda görünce polisi arayarak, kendisini profesör olarak tanıtan Turan'ın eski kiracısı olduğunu ve profesör olmadığını söyledi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: DİPLOMASI YOK

İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak Cüneyt Turan'ın doktorluk diplomasının olup olmadığını sordu. Sağlık müdürlüğü, kendi kayıtlarında Cüneyt Turan isimli bir doktorun ve diploma kaydının olmadığını belirtti. Bu bilgi üzerine polis, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma suçlarından Turan'ı önceki gün gözaltına aldı.

"DOKTOR OLMA ARZUSU İÇİNDEYDİM"

Kendisini profesör olarak tanıtan Turan'ın lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Profesör unvanını itibar elde etmek için kullandığını belirten Turan, polis ifadesinde "Prof. Dr. unvanını herhangi bir gelir elde etmek için kullanmadım" dedi. Polisteki işlemleri tamamlanan sahte profesör, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Turan, sulh ceza hâkimliğindeki sorgusunda, liseden beri doktor olma arzusu içinde olduğunu ancak bunu başaramadığını ifade etti.

Değişik özel işlere atıldığını ancak bir süre önce iflas ettiğini dile getiren Turan, "İflas sürecinde arı balı ile ilgileniyordum. Bununla ilgili çalışmalar yaptım. Sürekli okuyan bir insanım, meraklıyım. Bazı hastalara propolisi gıda takviyesi olarak tavsiye ettim ama maddi kâr sağlamadım. Profesör unvanını kullandığımı kabul ediyorum. Bunu itibar edinmek için kullandım. Suçsuzum" diye konuştu.

TAHLİL SONUÇLARINA BAKIP İLAÇ YAZDI

Turan'ın gerçekten ameliyat yapıp yapmadığının belirlenmesi için ilişkili olduğu sağlık kurumlarıyla ilgili araştırma yapılıyor. Kendisini ABD ve Almanya'da doktara yapmış gibi gösteren Turan'ın ülkemizdeki bazı profesörleri dahi kandırarak kendileriyle iyi dostluklar kurduğu da öğrenildi.

Turan'ın kendisine sosyal medya veya telefonla ulaşan kişilerin röntgenlerini inceleyip tahlil sonuçlarına bakarak birçok hastaya para karşılığında ilaç yazdığı tespit edildi. Turan'ın kaç hastaya ilaç yazdığı veya ne kadar kişiyi ameliyat ettiği konuları cep telefonu, bilgisayar ve bazı dijital materyallerinin incelenmesinin ardından kesinlik kazanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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