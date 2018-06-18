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Sahte polis, kelepçelediği akaryakıt çalışanlarına kabusu yaşattı

SAHTE POLİS, KELEPÇELEDİĞİ AKARYAKIT ÇALIŞANLARINA KABUSU YAŞATTI

Eskişehir'de, üzerinde polis üniforması olan kişi, 1'i kadın 2 akaryakıt çalışanının otomobiline bindi ve silah zoruyla köy yoluna götürdüğü bu 3 kişiyi kelepçeledi. Sahte polis, çalışanlardan birinin yanındaki 350 bin TL'yi alıp kaçtı.

Tarih : 18 Haziran 2018, 16:10
Puan Ver : Sahte Polis, Kelepçelediği Akaryakıt Çalışanlarına Kabusu Yaşattı(5/10)1

Eskişehir'de, üzerinde polis üniforması olan kişi, 1'i kadın 2 akaryakıt çalışanının bulunduğu otomobile binip, silah zoruyla köy yoluna götürdüğü bu 3 kişiyi kelepçeledi. Çalışanlardan birinin yanındaki 350 bin lirayı alan kimliği belirlenemeyen kişi, arkadan gelen bir araca binerek kaçtı.

SAHTE POLİS, AKARYAKIT ÇALIŞANLARININ ARACINA BİNDİ

Olay, öğle saatlerinde, Atatürk Bulvarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü karşısındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda muhasebeci olarak çalışan Betül Töral, 350 bin lirayı bankaya götürmek üzere, aynı yerde çalışan Mehmet Cem Sabancı'nın kullandığı 26 KA 007 plakalı otomobile bindi. Araç hareket ettirilirken, iddiaya göre, polis üniformalı bir kişi gelip, 'Beni üniversitenin kapısının önüne bırakır mısınız?" dedi.

TABANCASINI ÇEKTİ VE ARACIN KÖY YOLUNA GİRMESİNİ SÖYLEDİ

Otomobile binen bu kişi, bir süre sonra tabancasını çekerek, aracın ESOGÜ Meşelik Kampüsü yakınlarındaki ormanlığın olduğu Çağlayan köyü yoluna sürülmesini söyledi. Köy yoluna geldiklerinde Sabancı ile Töral'ın kollarını arkadan otomobilin koltuklarına kelepçeleyen kişi, araçtaki 350 bin lirayı alıp, arkadan gelen ve plakası belirlenemeyen otomobile binerek kaçtı. Kimliği belirsiz kişi, aracın plakasının görünmemesi için de 26 KA 007 plakalı otomobilin aynalarını kırdı.

350 BİN TL'Yİ ALIP KAÇTI

Koltuktan kollarını kurtarıp, otomobilden inen Mehmet Cem Sabancı ve Betül Töral, yoldan geçen belediye aracını durdurup, içindeki görevliden yardım istedi. Belediye görevlisi de durumu, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Güvenlik güçleri, 350 bin lirayı alıp, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"POLİS KIYAFETİ GİYDİĞİ İÇİN ÇALIŞANLARIMIZ TEPKİ GÖSTERMEDİ"

Akaryakıt istasyonu sahibi Mustafa Ilgaz, olaya ilişkin "İstasyondan bankaya para gidiyor. Yaklaşık 350 bin liraya yakın para. Biri muhasebecimiz, diğeri de şoför. Arabaya o anda bir polis geliyor, 'Beni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kapısına kadar bırakır mısın?' diyor. Polis kıyafeti giymiş şüpheli ile birlikte arabaya biniyorlar. Polis kıyafeti giydiği için çalışanlarımız bir tepki göstermiyor. Üniversitenin kapısına geldiğinde şüpheli silah çekiyor. Olay yerine kadar getiriyor. Burada 2 çalışanımızın ellerini kelepçeleyip, 350 bin liraya yakın parayı alıp, kaçıyor" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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