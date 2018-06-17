Sosyal medyada sahte belgelerle, "15 Temmuz darbe girişiminin gerçek olmadığı" yönünde ve darbeye karşı koyan vatandaşları aşağılar şekilde paylaşımlarda bulunduğu belirlenen iftiracı genç gözaltına alındı.

DARBE GİRİŞİME İLİŞKİN ASILSIZ PAYLAŞIMLARDA BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetleri sırasında @izzet_askar isimli/rumuzlu twitter kullanıcısının, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin asılsız paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

KURGU OLDUĞUNU YAZDI, EVRAKTAKİ İSİMLERİN GEÇEKLE BAĞDAŞMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçek olmadığını ve 15 Temmuz günü yaşananların, Meclisimize, Polis Özel Harekatımıza ve halkımızın üzerine atılan bombaların, paletler altında ezilen insanlarımızın, mermilerin önünde ülkelerine ve demokrasilerine sahip çıkmak adına kendilerini siper eden insanlarımızın birer kurgu olduğu ve 15 Temmuz günü vatan, millet sevdasıyla kurtuluş mücadelesi veren tüm vatandaşlarımızı aşağılar nitelikte paylaşım yapan @izzet_askar isimli/rumuzlu twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan evraktaki isimlerin gerçekle bağdaşmadığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"HALKI KİN VE GALEYANA SEVK ETTİ"

Gerçek olmayan belgeleri paylaşarak, halkı kin ve galeyana sevk eden, toplumun milli değerlerini aşağılayan veya değersiz hissedilmesini hedefleyen, vatandaşların sinir uçlarına dokunmak suretiyle kaotik bir seçim süreci yaşanması amaçlayan bu kişinin 1991 Ermenek doğumlu İzzet Aşkar olduğu, gözaltına alınan Aşkar'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildiği bildirildi.

Kaynak: haberinburada