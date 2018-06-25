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Şahan kilo aldı, Selin fiziğiyle göz kamaştırdı

ŞAHAN KİLO ALDI, SELİN FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ile eşi Selin Gökbakar, dün vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanmaya gitti. Okula girerken görüntülenen çiftten Şahan, kilolarıyla dikkat çekerken eşi incecik görüntüsüyle göz kamaştırdı.

Tarih : 25 Haziran 2018, 10:30
Puan Ver : Şahan Kilo Aldı, Selin Fiziğiyle Göz Kamaştırdı(6/10)2

Komedideki başarısı kadar toplumsal olaylara duyarlılığıyla da bilinen Şahan Gökbakar, vatandaşlık görevini ihmal etmedi. 38 yaşındaki komedyen, dün oyunu iki çocuğunun annesi eşi Selin Gökbakar ile birlikte Acarkent TED İstanbul Koleji Vakfı Okulu'nda kullandı.

KİLOLARI GİTTİKÇE ARTIYOR

Oy kullanmadan önce gazeteciler tarafından görüntülenen Gökbakar'ın aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Gökbakar eşi Selin ise iki çocuk doğurmasına rağmen düzgün giziyle göz kamaştırdı.

2015 yılında Prag'da dünya evine giren Gökbakar çiftinin Deniz Efe Gökbakar adında bir oğulları, Ela Gökbakar adında bir kızları var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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