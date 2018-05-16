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Şahan Gökbakar Çile Performansıyla Ünlü Şarkıcılara Meydan Okudu
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Şahan Gökbakar Çile Performansıyla Ünlü Şarkıcılara Meydan Okudu

ŞAHAN GÖKBAKAR ÇİLE PERFORMANSIYLA ÜNLÜ ŞARKICILARA MEYDAN OKUDU

Komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından Çile şarkısını söylediği videoyu "Kendine güvenen gelsin" notuyla okuyarak ünlü isimlere meydan okudu.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 12:20
Puan Ver : Şahan Gökbakar Çile Performansıyla Ünlü Şarkıcılara Meydan Okudu(8/10)4

Recep İvedik serisiyle yakaladığı başarıyla adından söz ettiren Şahan Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekmeye devam ediyor.

MEYDAN OKUDU

Çile Bülbülüm şarkısının Çile kısmını okuyan Şahan Gökbakar, takipçilerine "Sende de ne ciğer varmış be" dedirtti. Şarkının çile kısmını 40 saniye boyunca okuyan komedyen Yılmaz Morgül, İrem Derici ve Mustafa Ceceli'ye meydan okudu.

"KENDİNE GÜVENEN DENESİN"

Gökbakar, "Size Çile Bülbül'üm Yarışması. Şimdilik rekorum 40 saniye. Ama şimdilik. Hadi kendine güvenen denesin" dedi.

"BEN TIKANDIM DİNLERKEN"

Komedyenin Çile performasını izleyen şarkıcı Merve Özbey, " Ben tıkandım dinlerken" yorumunu yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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