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SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANEDEKİ FUHUŞ SKANDALINA EL KOYDU: 4 KİŞİ İŞTEN ATILDI


Sağlık Bakanlığı Hastanedeki Fuhuş Skandalına El Koydu: 4 Kişi İşten Atıldı
Tarih : 05 Haziran 2018, 14:10
Puan Ver : Sağlık Bakanlığı Hastanedeki Fuhuş Skandalına El Koydu: 4 Kişi İşten Atıldı(6/10)2

Siirt Devlet Hastanesi'nde çalışan bazı personellerin para karşılığı fuhşa yönelik yer ve müşteri temin ettiği bilgisi üzerine yapılan operasyonda 3'ü memur, 4 kişi gözaltına alınmıştı. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı. Bakanlık 4 personelden 1 memur ve 1 işçiyi açığa aldı. 2 işçinin de sözleşmeleri feshedildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 4 PERSONELİ İŞTEN ATTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakanlık "Hastanede fuhuş operasyonu haberiyle ilgili Siirt İl Sağlık Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığını vurguladı. Soruşturma neticesinde, Siirt Devlet Hastanesinde çalışan 4 personelle ilgili idari işlem başlatıldı. Bu kapsamda hakkında işlem yapılan 4 personelden bir memur ve bir işçi açığa alındı, iki işçinin ise sözleşmeleri feshedildi.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM DEVAM EDİYOR

Siirt Devlet Hastanesi'nde çalışan bazı personellerin para karşılığı fuhşa yönelik yer ve müşteri temin ettiği bilgisi üzerine yapılan operasyonda 3'ü memur, 4 kişi gözaltına alınmıştı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada; Siirt Devlet Hastanesi'nde çalışan bazı personelin, para karşılığı fuhşa yönelik yer ve müşteri temini yaptığı bilgileri üzerine, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldığı belirtilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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