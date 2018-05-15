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SAĞLIK BAKANI DUYURDU: FİLİSTİNLİ YARALILAR TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK


Sağlık Bakanı duyurdu: Filistinli yaralılar Türkiye'ye getirilecek
Tarih : 15 Mayıs 2018, 15:50
Puan Ver : Sağlık Bakanı Duyurdu: Filistinli Yaralılar Türkiye'ye Getirilecek(9/10)5

Sağlık Bakanı Demircan: "Gazze tarafında, Filistinlilerin olduğu yerde yeterli ilaç ve malzeme olmadığından yaralılar çok büyük bir risk altında. Türkiye olarak daha ilk andan itibaren her türlü hazırlığımızı yaptık. O bölgedeki yaralılara ulaşmak için her türlü tedbirimizi aldık. Görüşmeler olumlu sonuçlanır sonuçlanmaz Türkiye olarak yaralıları getirmek için hazırlığımızı yaptık."

Bakan Demircan: "AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızla yaptığımız çalışmada, Gazze'deki yaralıların Türkiye'ye nakledilmesi amacıyla hava köprüsünü oluşturmak için her türlü hazırlık yapıldı, bekleniyor. 'Gelin alın' noktasına gelindiğinde, yaralılardan ağır olanları Türkiye'ye getireceğiz."

Sağlık Bakanı Demircan: "Gazze'den gelecek yaralıları önce Ankara'da kabul edeceğiz. Yaralıların durumuna göre hastanelerimizi hazırladık."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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