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Sağanak yağış sonrası hastaneyi su bastı, doktorlar sel nöbeti tuttu

SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI HASTANEYİ SU BASTI, DOKTORLAR SEL NÖBETİ TUTTU

Giresun'da etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası devlet hastanesini su bastı. Giriş katı yağmur sularıyla dolan hastanede, su tahliye işlemi de hastane personeli ve doktorlar tarafından yapıldı.

Tarih : 20 Haziran 2018, 21:30
Puan Ver : Sağanak Yağış Sonrası Hastaneyi Su Bastı, Doktorlar Sel Nöbeti Tuttu(9/10)5

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçe Devlet Hastanesi'nde su baskını meydana gelirken, dereye dönen caddelerde, vatandaşlar dükkanlarına su girmemesi için çaba gösterdi. Sağanak yağmurla yağan dolu nedeniyle ilçenin önemli geçim kaynaklarından olan dut ağaçları da büyük zarar gördü.

SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI DEVLET HASTANESİNİ SU BASTI

Şebinkarahisar ilçesinde öğleden sonra etkili olan ve 30 dakika boyunca sağanak şeklinde yağan yağmur, kent merkezinde su baskınlarına yol açtı. Giriş katlarda bulunan bazı iş yerlerini su basarken, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi de sağanak yağmurdan etkilendi. Giriş katı yağmur sularıyla dolan devlet hastanesinde, su tahliye işlemi de hastane personeli ve doktorlar tarafından yapıldı. Birçok cihazın ise zarar gördüğü öğrenildi.

İŞ YERİ SAHİPLERİ DÜKKANLARA SU GİRMESİN DİYE KAPIDA NÖBET TUTTU

Öte yandan, yağmur sonrasında ilçenin en işlek caddesi olan Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte iş yeri sahipleri de suyun dükkanlarına girmemesi için dükkanlarının önünde adeta nöbet tuttu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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