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SAĞ GÖSTERİP SOL VURDU, YILMAZ VURAL TUTTUĞU TAKIMI İLK KEZ AÇIKLADI


Sağ gösterip sol vurdu, Yılmaz Vural tuttuğu takımı ilk kez açıkladı
Tarih : 13 Mayıs 2018, 15:20
Puan Ver : Sağ Gösterip Sol Vurdu, Yılmaz Vural Tuttuğu Takımı İlk Kez Açıkladı(6/10)2

Türkiye'de birçok farklı takımda teknik direktörlük yapan ve son olarak Eskişehirspor'u ligde tutmayı başaran Yılmaz Vural, tuttuğu takımın Sakaryaspor olduğunu söyledi.

Sürekli farklı takım çalıştırmasıyla ilgili, "Evliya Çelebi, benim kadar gezmemiştir. 81 vilayeti kasabasına kadar bilirim. Hakkari'den Edirne'ye kadar biliyorum' diyen teknik direktör Yılmaz Vural ilk kez tuttuğu takımı açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı memleketi Sakaryaspor'u desteklediğini söyledi.

Radyospor'a konuşan Vural'ın açıklamaları şöyle;

"SAKARYALIYIM, TUTTUĞUM TAKIM SAKARYASPOR"

"Sakaryalıyım, memleketim Sakarya. Tuttuğum takım da Sakaryaspor. Pek çok arkadaşımızla Bandırmaspor maçını izledik. Biraz sıkıntılı bir maç oldu. Sakaryaspor baskılı oynamasına rağmen gol bulamadı. Zor olan bu müsabakadan, 2 puan kaybı ile ayrıldı. İş ikinci maça kaldı, görüntü Bandırma'dan yana. Umarım kendi memleketim olan Sakaryaspor bu turu aşar ve 1.Lig'e geri döner."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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