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Şafak baskınında lüks villadan çıkanlar polisi şoke etti!

ŞAFAK BASKININDA LÜKS VİLLADAN ÇIKANLAR POLİSİ ŞOKE ETTİ!

Bodrum'da alınan bir ihbar üzerine lüks villaya düzenlenen operasyonda, kaçak içki yapımında kullanılan yaklaşık 1 ton alkol, ünlü markalara ait 172 boş şişe ele geçirildi, evde bulunan 3 kişi ise gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Tarih : 14 Haziran 2018, 10:50
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde lüks villaya düzenlenen operasyonda, kaçak içki yapımında kullanılan yaklaşık 1 ton alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

172 BOŞ ŞİŞE, 1 TON ALKOL

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği, alınan ihbar üzerine bir villaya operasyon düzenledi. Villada yapılan aramada, ünlü içki markalarına ait 172 boş şişe, 1710 sahte bandrol ve sahte içki yapımında kullanılan yaklaşık 1 ton alkol ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Villada yaşayan M.G., E.N.H. ve E.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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