Chp'li Vekilden Çok Konuşulacak Sözler: F-35 Uçakları Rüşvettir
El Salvador'un Eski Fisrt Lady'si Yolsuzluk Suçlamasıyla Tutuklandı
Fetö'cüler Kiliseyi Buluşma Mekanı Yaptı!
Gökdelene Tırmanan Rakun, Sosyal Medyanın Yıldızı Oldu
Mahkemeden Tüm Sürücüleri İlgilendiren Karar! 2 Km'yi Makul Kabul Etti
'sadece Fiziğimizle Gündeme Gelmek İstemiyoruz'
Ak Partili Elitaş: Laiklik Elden Gidiyor Diyen İnce, Umre İle Övünüyor
Havadan, Karadan Turist Yağdı! Adım Atacak Yer Kalmadı
Eski Galatasaraylı Telles Kıymete Bindi
Pkk'nın Kandil'deki Sözde Lider Kadrosu Nereye Kaçtı?
Eşiyle Barışmaya Giden Damadı, Kayınpederi Katletti
Otomobil Devine 1 Milyar Euro'luk Tarihi Ceza!
Cüneyt Çakır, Dünya Kupasında Yöneteceği Maçla Tarihe Geçecek
Bahçe Duvarından Atlamak İsterken Eline Demir Parmaklık Saplandı
Altınordulu Berke İçin Fenerbahçe Devreye Girdi
Galatasaray'da İlk Ayrılık! 2 Yıllık İmzayı Attı
Sele Kapılan Aracını Elleriyle Tutmaya Çalışan Sürücü, Anbean Kamerada!
Boşanmak İsteyen Karısını, Babasının Gözü Önünde 5 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü
Hakkari'den Acı Haber! 1 Asker Şehit Oldu, 4 Asker Yaralandı
Başkan Cengiz: Doğru Bildiğimiz Yolda İlerleyerek Yine Kazanacağız

'Sadece fiziğimizle gündeme gelmek istemiyoruz'

'SADECE FİZİĞİMİZLE GÜNDEME GELMEK İSTEMİYORUZ'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından Albert Einstein'la (temsili) çektirdiği fotoğrafı ''Sadece fiziğimizle gündeme gelmek istemiyoruz'' notuyla paylaştı. Esprili paylaşımına kısa sürede bir çok yorum ve beğeni geldi.

Tarih : 14 Haziran 2018, 15:00
Puan Ver : 'sadece Fiziğimizle Gündeme Gelmek İstemiyoruz'(6/10)2

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından Albert Einstein'la (temsili) çektirdiği fotoğrafı "Sadece fiziğimizle gündeme gelmek istemiyoruz" notuyla paylaştı. Esprili paylaşımına kısa sürede bir çok yorum ve beğeni geldi.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan İnce, seçim çalışmaları nedeniyle gittiği her yörenin halk oyununlarını icra ettiği paylaşımlarla da izleyenlerin beğenisini alıyor. Şimdiye kadar İnce, Aydın'da zeybek, Manisa'da selendi, Bursa'da cigoş oynadı.

EN SON HORON TEPTİ

Muharrem İnce, en son Ordu'da kendisini karşılayan horon ekibi ile horon tepti. Resmi sosyal medya hesabından horon videosunu paylaşan İnce'nin görüntüleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"10946875"

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Sadece  Fiziğimizle  Gündeme  Gelmek  İstemiyoruz      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER