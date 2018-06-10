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Sadece çerez olarak tüketiyorlardı, şimdi tüm şehri ihya etti

SADECE ÇEREZ OLARAK TÜKETİYORLARDI, ŞİMDİ TÜM ŞEHRİ İHYA ETTİ

Çerez olarak tüketilen pestil ve köme, sektör haline gelerek Gümüşhane'nin tanıtım yüzü oldu ve açılan fabrikalarla istihdam kapısı haline geldi.

Tarih : 10 Haziran 2018, 18:10
Puan Ver : Sadece Çerez Olarak Tüketiyorlardı, Şimdi Tüm Şehri İhya Etti(10/10)6

Gümüşhane'de yıllar önce evlerde çerez amaçlı tüketimi için yapılan ve zamanla ticari ürün haline gelen pestil ve köme sektöründe bugün 28 işletme, yıllık 5 bin ton üretim gerçekleştiriyor. Ana maddesi olan dutun, kazanlarda kaynatılarak marmelat kıvamına getirilmesi ardından da fındık veya ceviz ilave edilerek özenle hazırlanan ürün, ilginin artmasıyla sektör haline geldi.

COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENDİ

Türk Patent Enstitüsü'nce ve coğrafi işaretle tescillenen yörenin geleneksel ürünü pestil ve köme, bölgede açılan işletme ve fabrikalarla istihdam kapısı haline de geldi. Markalaşan ürüne, yerli ve yabancı turistlerin ilginin de artmasıyla, ticari üretimin yanı sıra yöredeki vatandaşlar da, dut hasadının ardından evlerinde geleneksel yöntemlerle pestil- köme üretiyor. Uzmanlarca, insan vücudunda kan yapıcı özelliği olduğu ve astım- bronşit gibi hastalıklara da iyi geldiği belirtilen pestil ve köme Türkiye´nin yanı sıra yurt dışında başta Almanya, Hollanda ve Belçika gibi birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

"İŞ KAPISI HALİNE GELDİ"

Kentte ticari olarak ilk üretime başlayan fabrikalardan Büyükbayraktar Gıda San. Tic. Ltd. Şti Yönetim Kurul Üyesi Nurcan Özdemir, pestil ve kömenin Gümüşhane'nin bir geleneği ve ekonomik katkısı olduğunu söyledi. Özdemir, "Pestil ve köme kışları yenilecek bir eğlence yiyeceği haline gelmiş. Abim Kaya Büyükbayraktar 'Pestil ve kömeyi sektör haline nasıl getirebiliriz' diye düşünmeye başladı. Gümüşhane'de ilk defa kış ayında kuru dut kullanarak üretmeye başladık. Küçük fırınlarda brülörlerle üfletilerek kurutma işlemi yapmaya çalıştık. Olumlu sonuç alınca da sektör halinle getirdik. Böylece Gümüşhane´de iş kapısı haline geldi" dedi.

"DÜNYAYA AÇILIYORUZ"

Pestil ve kömenin Gümüşhane´de sektör haline geldiğini ve ilde yaklaşık 27- 28 firma olduğunu belirten Özdemir, Türkiye´nin dört bir tarafının yanı sıra yurt dışına da pestil ve köme ihraç ettiklerini belirtti. Özdemir, "Gümüşhane denilince akla Pestil Köme geliyor. Ürün Gümüşhane'nin tanıtım yüzü oldu. Yurt dışında bu algı oluşmaya başladı. Bu durumla da gurur duyuyoruz. Ürünün gitmediği yer yok. Yurt dışında ise Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve son olarak Amerika'ya gönderim sağladık. Dubai´ye farklı bir firma aracığıyla gönderdik. Hemen hemen Dünya´ya da açılmış durumdayız" diye konuştu.

"BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNE İHRAÇ EDİLİYOR"

Gıda Mühendisi Yalçın Aykut ise üründe hammadde girdisinden son ürün çıkışına kadar bütün kontrolleri sağladıklarını kaydetti. Aykut, "Üretimi bütün hijyenik şartlarda yapılması için kontrol ediyorum. İlk yıllarda pestil, köme için şehre gelen yerli ve yabancı turistlere satılırken şimdi birçok Avrupa ülkesine ihracat yapılmakta. Bayilik ağımız sayesinde Türkiye´nin her bir yanına ürün ulaşılabiliyor" ifadelerinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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