Saddam Hüseyin'in 1981 yılında yaptırdığı 82 metre uzunluğunda ve iç dekorasyonunun çoğunda altın suyu kullanılan yatı pilotlar tarafından otel olarak kullanılacak.

Saddam Hüseyin'in 1981 yılında yaptırdığı 82 metre uzunluğunda ve iç dekorasyonunun çoğunda altın suyu kullanılan Basrah Breeze isimli yatı pilotlar için otel olarak kullanılacak.

YAT İRAN-IRAK SAVAŞINDA SUUDİLERİN ELİNE GEÇTİ

Yat Irak-İran savaşı sırasında Suudilerin eline geçtikten sonra Ürdünün'ün eline geçtikten sonra Irak hükümeti yasal yollardan yatı 2010 yılında geri aldı.

SADDAM'IN YATI ÖĞRENCİLERE OTEL OLDU

İçinde Saddam'ın özel makam odası, yemek odaları, yatak odaları, 17 küçük misafir odası ve 18 kabin bulunan yatı hükümet 30 milyon dolar karşılığında satışa çıkardı. Yata alıcı bulunamayınca pilotlar için otele çevrildi.Yat şuanda Basra üniversitesi denizcilik okulunda pilotaj eğitimi alan öğrencilere hizmet veriyor.

Kaynak: haberinburada