SABRİ SARIOĞLU GALATASARAY'A GERİ DÖNEBİLİR
UEFA'dan kadro kısıtlaması cezası alması beklenen Galatasaray, kadroya eski futbolcularını dahil etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimler Sabri Sarıoğlu, Sadık Çiftpınar ve Semih Kaya.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray'da bir taraftan transfer çalışmaları devam ederken diğer taraftan da UEFA'dan gelmesi beklenen kadro kısıtlaması yaptırımı yönetimi düşündürüyor. 25 kişilik kadro 21 futbolcuyla sınırlandırılırsa sarı-kırmızılıların yapılacak yeni transferlere de yer açması gerekecek. 15 ile 21 yaşları arasında minumum 3 yıl Galatasaray'da forma giymiş en az 4 oyuncunun kadroda bulunması gerekirken, bazı isimler de yeniden dönebilir.
ERAY'LA DEVAM EDİLECEK
Habertürk'te yer alan habere göre sözleşmesi sona eren kaleci Eray İşcan'la sırf bu yüzden yollarını ayıramayan sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki file bekçisiyle sözleşme uzatmayı düşünüyor.
Kaynak: haberinburada
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