SABANCI-BOLUĞUR AŞKINA İLK YORUM ESKİ SEVGİLİDEN GELDİ
Merve Boluğur ve Hakan Sabancı aşkına ilk yorum Sabancı'nın bir dönem birlikte olduğu eski sevgilisi Aslı Karalar'dan geldi. Karalar, Sabancı'nın yeni ilişkisi için mutluluklar diledi.
Hakan Sabancı ve Merve Boluğur aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hakan Sabancı'nın Bodrum'daki teknesinde görüntülenmeleriyle belgelenen ilişkiye, ilk yorum eski sevgiliden geldi.
DEDİKODULARI NEŞELİ HALLERİYLE YALANLADI
Hakan Sabancı ile geçen nisanda başlayan ilişkisi bir ay süren ve mayıs sonunda ayrılan 2017 Best Model birincisi Aslıhan Karalar, Bodrum'da ortaya çıktı. Sabancı'yı henüz flört döneminde oyuncu Merve Boluğur'a kaptırdığı için üzüntüden eve kapandığı konuşulan Karalar'ın keyfinin yerinde olduğu görüldü.
"İKİSİNE DE MUTLULUKLAR DİLERİM"
Dedikoduların aksine neşeli hali objektiflere yansıyan Karalar, Hakan Sabancı-Merve Boluğur birlikteliği ile ilgili "Yaşandı ve bitti, ikisine de mutluluklar diliyorum" dedi.
Yalıkavak'ta fotoğrafları çekilen güzel manken, yüzmek yerine gün boyu kanoya binerek kürek çekmeyi tercih etti.
Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi olan Merve Boluğur'un yakın arkadaşı Eliz Sakuçoğlu henüz sessizliğini koruyor. Yakın dostların birbirlerini sosyal medyadan silmesi ise gözlerden kaçmadı.
Kaynak: haberinburada
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