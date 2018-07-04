Ysk Başkanı Saat Verdi! Kesin Seçim Sonuçları Bugün Açıklanıyor
Aıds'li Kadının Doğumunda Parmağına İğne Batan Asistandan İyi Haber
Erdoğan'dan İdam İsteyen Vatandaşa Tek Cümlelik Yanıt
Terörist Başının Oğlu Çatışmada Öldürüldü
Çaresizce Çocuğundan Gelecek Haberi Bekliyor!
Sabaha Karşı Virajda Gelen Ölüm!
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye Tek Cümlelik Cevap!
Sürpriz Gelişme! Kritik İsim Ayaklarıyla Gelip Teslim Oldu
Mahalle Baskısı Pes Ettirdi, Genç Başhekim Havlu Attı!
Yeni Khk Yayımlandı! Artık Sistem Tamamen Değişiyor
Kritik Zirve Öncesi Rus Ve Abd'li Bakanlar Telefonla Görüştü
Arsene Wenger'den Dikkat Çeken Wilshere Ve Fenerbahçe Yorumu
Dünya Kupasında Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
Gülbin Tosun'dan Canlı Yayında Çok Konuşulacak Gaf!
Yolsuzlukla Suçlanan Eski Başbakana Gözaltı
Ünal Karaman, Burak Yılmaz Ve Onur Kıvrak 3 Temmuz'u Andı
Chp'nin 'seçim Sonuç Sistemi' Faturası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
Meteoroloji Uyardı! Kavurucu Sıcaklar Geliyor
Eylül Cinayetinde Önemli Gelişme: Katil Zanlısının Annesi De Tutuklandı
İngiltere Penaltılarla Güldü, İsveç'in Rakibi Oldu!

Sabaha karşı virajda gelen ölüm!

SABAHA KARŞI VİRAJDA GELEN ÖLÜM!

İzmir'de, viraja hızlı girdiği iddia edilen ve kontrolden çıkarak devrilen motosikletteki iki kişi, hayatını kaybetti.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 09:10
Puan Ver : Sabaha Karşı Virajda Gelen Ölüm!(6/10)2

İzmir'in Konak ilçesinde, hızlı girdiği iddia edilen virajda kontrolden çıkıp devrilen motosikletteki Habip Dağal (40) ve Zafer Çelik (42), hayatını kaybetti.

100 METRE SÜRÜKLENMİŞ

Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı Semti yakınlarında meydana geldi. Konak'tan Balçova yönüne giden Habip Dağal yönetimindeki 26 BC 694 plakalı motosiklet, virajı alamayarak yol kenarındaki kaldırıma çarpıp devrildi. Kazada, Dağal ve yanındaki Zafer Çelik, yaklaşık 100 metre sürüklenerek tramvay yoluna düştü. Sahilde balık tutan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dağal ve Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik ve Dağal'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sabaha  Karşı  Virajda  Gelen  Ölüm    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER