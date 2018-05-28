SABAHA KARŞI SEVGİLİSİNİN EVİNE GİDEN NURGÜL'E KOMŞU ŞOKU!
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, adının aşk dedikodularına karıştığı yapımcı Necati Kocabay'ın evine girerken görüntülendi. Kocabay'ın komşusu Yeşilçay'a "Necati evli" diye seslendi.
Nurgül Yeşilçay, bir süredir adının aşk dedikolarına karıştığı yapımcı Necati Kocabay ile görüntülendi.
SABAHA KADAR EĞLENDİLER
Çift önceki gece Asmalımescit'teki Soho House'da hayli samimi eğlendi. Kulüpten sabaha karşı 05.00'te ayrılırken fotoğrafları çekildi. Görüntülenmemek için otopark kapısından çıkan, yine de objektiflerden kaçamayan Yeşilçay ile Kocabay, patlayan flaşlarla panikledi.
NECATİ KOCABAY'IN EVİNE GİTTİ
Yeşilçay ile Kocabay, aceleyle bindikleri araçla Nişantaşı'na doğru hareket etti. Kocabay'ın evine giden ikili, binaya girecekleri sırada bir kez daha görüntülendi. Panikten kapıyı açmakta zorlanan Kocabay ile Yeşilçay, ilişkileriyle ilgili soruları gülümseyerek yanıtsız bıraktı.
"NECATİ EVLİ"
Çift eve girdikten sonra bir apartman sakini pencereyi açıp habercilere şöyle seslendi: "Siz paparazzi misiniz? Necati'yi mi çekiyorsunuz? Çok şaşırdım! Çünkü o evliydi."
Kaynak: haberinburada
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