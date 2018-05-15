SABAH SPORUNU 25. KATTA YAPTI, ÖLÜMLE DANSI NEFESLERİ KESTİ
İstanbul'un en yüksek ve ünlü mekanlarına korkusuzca tırmanan ve selfie çeken adrenalin tutkunu genç, gezmek için geldiği Bursa'da sabah sporu için 25 katlı bir binayı seçti.
Bursa'da sabah sporunu 25 katlı binanın çatısında yapan Pavel Smirnov, o anları aksiyon kamerasına kaydetti.
METRELERCE YÜKSEKTE ADRENALİN YÜKLÜ GÖSTERİ
İstanbul'un en yüksek ve en ünlü mekanlarına korkusuzca tırmanan ve selfie çeken adrenalin tutkunu Pavel Smirnov, son gösterilerini gezmek için geldiği Bursa'da Doğanbey Konutlarında gerçekleştirdi. Metrelerce yükseklikteki binanın çatısına çıkarak atlayışlar yapan, kenarlarda dolaşan Smirnov, bu zorlu tırmanışı saniye saniye kayıt altına aldı.
Kaynak: haberinburada
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