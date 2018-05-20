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Saatlerce Bekliyorlar! Kuyruk 20 Kilometreye Ulaştı
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Saatlerce bekliyorlar! Kuyruk 20 kilometreye ulaştı

SAATLERCE BEKLİYORLAR! KUYRUK 20 KİLOMETREYE ULAŞTI

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, 20 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 12:50
Puan Ver : Saatlerce Bekliyorlar! Kuyruk 20 Kilometreye Ulaştı(8/10)4

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan TIR kuyruğunun uzunluğu 20 kilometreyi buldu. Yaklaşık 800 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

"KEYFİ ÇALIŞMIYORLAR"

Hollanda'ya ihracat yükü götüren TIR şoförü Mehmet Şafak, yaptığı açıklamada dünden bu yana kuyrukta beklediğini söyledi.

TIR kuyruklarının uzun süredir devam ettiğini belirten Şafak, "Kuyrukta çektiğimiz sıkıntılar anlat anlat bitmez. Bulgaristan tarafında bir sorun var. Bazen 'sistem çöktü' diyorlar, sistemi kapatıyorlar. Bazen keyfi çalışmıyor. Bazen Almanlar geliyor, Bulgaristan kapısına 'kontrol yapılıyor' diyorlar, çalışmıyorlar" dedi.

HAMZABEYLİ SINIR KAPISI'NDA DA 11 KM KUYRUK OLUŞTU

Almanya'ya ihracat yükü götüren Tayfun Çilli de kuyruktaki sollamaların haksızlığa neden olduğunu, yetkililerin sollamalara ve kuyruklara çözüm bulması gerektiğini kaydetti.

Bu arada, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da 11 kilometre TIR kuyruğu oluştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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