Yıldız Futbolcu, 4 Kadına Tecavüz Ettiği Gerekçesiyle Gözaltına Alındı
Hükümetten Bedelli Askerlikte Yaş Ve Ücretle İlgili Açıklama Geldi
Saadet Partisi'nden İstifa Eden 24 Kişi Ak Parti'ye Geçti
İki Aile Arasında Çıkan Kavgada Silahlar Konuştu: 1 Ölü, 17 Yaralı
'elimizde Çok Acı Görüntü Var, İş Makinesi Olduğu Kesin'
Türkiye'den Almanya'ya Adil Öksüz Çağrısı: Açıklama Bekliyoruz
Diyarbakır'da Uzman Çavuşu Şehit Eden 2 Terörist Öldürüldü
Tayland'ın Sıra Dışı Kralı, Devletin 30 Milyar Dolarını Üzerine Geçirdi
Sevgilisine Karşı Çocuğunu Kullanan Anne, Gerçeği Mahkemede İtiraf Etti
Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya Transfer Olan Okay İddialı Konuştu
Phillip Cocu Bu Hafta Geliyor! 2+1 Yıllık Sözleşme İmzalanacak
Babalar Gününde En Büyük Acıyı Yaşadı! Kızı Gözünün Önünde Boğuldu
Bakan Gül'den Dikkat Çeken Demirtaş Çıkışı: Chp İstediği İçin İçeride
İstanbul'un Göbeğinde Gece Vakti Gökten Para Yağdı
Süreyya'nın Tırnaklarından Sonra Şimdi De Mücevherleri Olay Oldu
Bayram Dönüşü Otogarda Yoğunluk Yaşandı, Yolcular Otobüslerden İnerek Yürümeye Başladı
Manisalı Çaycının Fiyat Tarifesini Gören Şaka Sanıyor
Pkk'ya Darbe Üstüne Darbe! Üst Düzey Yöneticiler Etkisiz Hale Getirildi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Sponsoru Belli Oldu
Fetö'cü Enes'in Babasını Evlatlıktan Reddetmek De Kurtarmadı

Saadet Partisi'nden İstifa Eden 24 Kişi AK Parti'ye Geçti

SAADET PARTİSİ'NDEN İSTİFA EDEN 24 KİŞİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Saadet Partisi Kars Milletvekili Adayı Sezgin Yıldız, Kağızman İlçe Başkanı Mehmet Karataş ve 24 kişi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Tarih : 18 Haziran 2018, 14:20
Puan Ver : Saadet Partisi'nden İstifa Eden 24 Kişi Ak Parti'ye Geçti(5/10)1

Saadet Partisi Kars Milletvekili Adayı Sezgin Yıldız, Kağızman İlçe Başkanı Mehmet Karataş ve 24 kişi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Saadet  Partisi  Nden  İstifa  Eden  24  Kişi  Ak  Parti  Ye  Geçti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER