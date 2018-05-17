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Saadet Partisi'nden Che Guevara'lı Paylaşım!
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Saadet Partisi'nden Che Guevara'lı paylaşım!

SAADET PARTİSİ'NDEN CHE GUEVARA'LI PAYLAŞIM!

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Merkezi Twitter hesabından, genel başkan Temel Karamollaoğlu'nun fotoğrafı ile Che Guevara'nın sözünü paylaştı.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 10:10
Puan Ver : Saadet Partisi'nden Che Guevara'lı Paylaşım!(10/10)6

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Merkezi Twitter hesabından, Temel Karamollaoğlu'nun fotoğrafı Che Guevara'nın sözü ile paylaşıldı.

'ZAFERE KADAR DAİMA'

Sosyal medyanın gündemine oturan bu paylaşımda,Kübalı devrimci Ernesto Che Guevara'nın bir cephede Fidel Castro'ya yazdığı mektubun sonuna düştüğü "Zafere kadar daima" anlamına gelen, " Hasta la victoria siempre Commandante" ifadeleri yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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