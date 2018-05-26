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Saadet Partililerle Birbirine Giren MHP'liler: Biz Sizi HDP'li Sandık

SAADET PARTİLİLERLE BİRBİRİNE GİREN MHP'LİLER: BİZ SİZİ HDP'Lİ SANDIK

Ankara'da Saadet Partililerle MHP'liler arasında yaşanan kavga ile ilgili HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, MHP'lilerin özür dileyerek ''Biz sizi HDP'li sandık'' dediği paylaşımında bulundu.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : Saadet Partililerle Birbirine Giren Mhp'liler: Biz Sizi Hdp'li Sandık(6/10)2

Ankara'da 100 kişinin birbirine girdiği parti kavgasında Saadet partililer, "MHP ağzımıza silah dayadı" derken MHP'liler ise "Saadet isimli küçük ve önemsiz parti mensupları arkadaşlarımıza ateş etti." demişti. Saldırının ardından MHP'lilerin Saadet'lilerden özür dileyerek "Biz sizi HDP'li sandık" dediği öne sürüldü.

"BİZ SİZİ HDP'Lİ SANDIK"

Ankara'da aralarında milletvekilinin de bulunduğu MHP'li grup ile, seçim için bayraklama çalışması yapan Saadet Partisi milletvekili adayı ve üyeleri arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralanmıştı. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen "İddia doğruysa Saadet'lilere saldırıyla ilgili bazı MHP'liler özrü kabahatinden büyük açıklamayla 'biz sizi HDP'li sandık' demiş. Her türlü provokasyona karşı sorumluluk ve dikkatli olma çağrısı yapıyoruz" paylaşımında bulundu.

Ayhan Bilgen, iddiasını bu paylaşımla duyurdu. Yaralanan Saadet Partililer hastanede tedavi altına alındı.

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Kaynak: haberinburada



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