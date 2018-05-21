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Saadet listesinde Altan Tan sürprizi! Birinci sırada yer aldı

SAADET LİSTESİNDE ALTAN TAN SÜRPRİZİ! BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

HDP'den istifa eden Altan Tan, Saadet Partisi'nden İstanbul 3'üncü bölge 1'nci sıradan aday oldu.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 21:40
Puan Ver : Saadet Listesinde Altan Tan Sürprizi! Birinci Sırada Yer Aldı(6/10)2

HDP'den istifa ederek Saadet Partisi'ne geçen Altan Tan, İstanbul 3'üncü bölge 1'nci sıradan aday oldu.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Kendi adaylarımızı kendi listemizden gösterdik. CHP listesi ile ilgili bir çalışmamız olmadı" dedi.

SEYİT HAŞİM HAŞİMİ DE LİSTEDE YER ALDI

SP'nin listesinde eski DYP milletvekillerinden Faris Özdemir ile bir dönem Mazlum-Der yöneticiliği de yapan eski AK Parti milletvekili Ahmet Faruk Ünsal ve geçmişte Refah Partisi'nden Cizre belediye başkanlığı, yine RP'den ve Fazilet Partisi'nden milletvekilliği yapan Seyit Haşim Haşimi de bulunuyor.

ALTAN TAN'IN KARDEŞİ DE DİYARBAKIR'DAN ADAY OLDU

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekiliyken, 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için Saadet Partisi'nden (SP) İstanbul milletvekili adayı gösterilen Altan Tan'ın kardeşi Alaaddin Tan da SP'den Diyarbakır milletvekili adayı gösterildi.

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Kaynak: haberinburada



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