RYAN BABEL'DEN FENERBAHÇE'YE OLAY GÖNDERME!
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu: Harika bir maç oynadık.
Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çıkmama kararı alan Beşiktaş'ta Ryan Babel, Twitter adresinden flaş bir paylaşımda bulundu.
Yarıda kalan derbinin ardından maçın kaldığı yerden devam edilme kararına tepki gösteren ve maça çıkmama kararı alan Beşiktaş'ta yıldız futbolcu, "Harika bir maç oynadık" tweeti paylaştı.
Babel'in tweeti kısa sürede büyük beğeni toplarken Beşiktaş taraftarları Babel'e destek mesajları gönderdi.
TWEETİ SİLDİ
Hollandalı futbolcu, attığı bu tweeti yarım saate yakın bir süre sonra sildi.
Kaynak: haberinburada
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