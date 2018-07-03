RYAN BABEL'DEN BEŞİKTAŞ'I ŞOKE EDEN TALEP!
Beşiktaş, Ryan Babel ile yeni sözleşme imzalamak için girişimlere başladı. Hollandalı futbolcu siyah-beyazlılardan yıllık 4 milyon euro karşılığında 3 yıllık kontrat talebinde bulundu.
Beşiktaş yönetimi Ryan Babel'in sözleşmesini uzatmak istiyor. Flamengo'nun Babel için 6 milyon euroya çıkardığı teklifini reddeden siyah beyazlılar, kontratı sezon sonu bitecek 31 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklifinde bulundu.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAZIR
Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini ileten Babel, 2.1 milyon Euro olan yıllık ücretinin 4 milyon Euro'ya çıkartılmasını talep etti. 31 yaşındaki futbolcu bu ücret karşılığında 3 yıllık sözleşmeye imza atamaya hazır olduğunu yönetime iletti.
Babel'in yıllık ücret talebini yüksek bulan futbol komitesi durumu değerlendirmeye aldı. Yönetimin ilk seçeneği Babel'in isteğini kabul edip, 12 milyon Euro karşılığında 3 yıllık yeni sözleşmeye 'evet' demek olacak.
BEŞİKTAŞ, BABEL'İ BEDELSİZ TRANSFER ETMİŞTİ
Siyah beyazlılar Hollandalı'dan indirim talebinde de bulunabilir. Beşiktaş'ın bir diğer seçeneği de Flamengo ile görüşerek, 6 milyon eurodan daha yüksek bonservis bedeline Babel'in transferine onay vermek olabilir.
Siyah beyazlıların 2017 Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Babel, Beşiktaş ile çıktığı 70 maçta 23 gol attı, 11 asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
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