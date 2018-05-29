RYAN BABEL'DEN AYRILIK SİNYALİ: ETRAFINDA OLDUĞUN ŞEYLERİ DEĞİŞTİR
Beşiktaşlı Ryan Babel, hakkında çıkan transfer dedikodularının ardından sosyal medyada, "Eğer etrafındaki şeyleri değiştiremiyorsan, sen de etrafında olduğun şeyleri değiştir." paylaşımında bulundu.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım siyah beyazlı taraftarların telaşlandırdı.
2017 yılının Ocak ayında Beşiktaş'a bonservissiz olarak transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından "Eğer etrafındaki şeyleri değiştiremiyorsan, sen de etrafında olduğun şeyleri değiştir." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
TARAFTARDAN BABEL'E: TAKIMI MI KASTEDİYORSUN
Hollandalı futbolcunun bu paylaşımı ayrılık iddialarını da beraberinde getirirken bazı siyah beyazlı taraftarlar Babel'e 'Takımı mı kastediyorsun?' sorusunu yöneltti.
Tecrübeli futbolcu bu paylaşımın ardından henüz herhangi bir açıklama yapmazken bugün bazı basın organlarında Hollandalı yıldız için Feyenoord'un 5 milyon euro'luk transfer teklifi yaptığı haberleri yer almıştı.
Beşiktaş'ta 1,5 sezon görev yapan Ryan Babel, Siyah-Beyazlı formayla 70 maça çıkıp 23 gollük performans sergilemişti.
Tecrübeli futbolcu, Kara Kartal'daki etkili görüntüsü sonrasında yıllar sonra Hollanda Milli Takımı'na yükselmişti.
Kaynak: haberinburada
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