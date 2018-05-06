Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı televizyon programında, "Kısmen de olsa bu sene Rusya'yla vizeler kalkar. Belki yıl sonuna doğru bakarsınız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Putin bir telefon görüşmesi yapar ya da ilk bir araya geldikleri zaman 'Hadi vizeleri kaldıralım' derler" dedi.

RUSYA İLE VİZELERİN KALKACAĞINI DUYURDU

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Rusya ile vizeleri kaldıracağız. Daha sonra da pasaportsuz seyahat görüşmelerine tekrar başlayacağız. En son görüşmede Lavrov ile görüştüm. Kimliklerde çipler var. Kimlik bilgileri orada var. Havaalanına bu cihazların konulması yeterli. Bu sene olmaz. Önce vizeleri kısmen kaldırmaya çalışacağız. Resmi ve hizmet pasaportlarına kaldırmayı önerdi Ruslar. Kısmen de olsa vizeler kalkar. Yıl sonuna doğru belki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin adım atarlar. Önce vizeleri kaldıralım sonra kimlikle geliş gidişler nasıl olacak bunları görüşürüz.

"RUSYA VE ABD'YLE İYİ İLİŞKİLER İÇİNDE OLABİLİRİZ"

Rusya ile bir kriz yaşıyorlar doğru. Ama buna rağmen ticaret yapan ülkelere bakın. Gazının yüzde 100'ünü Rusya'dan alan ülkelere bakın. Ama AB'nin yaptırım kararları oluyor. Amerika'nın yaptırımlarına uyuyor. BM yaptırımları olduğu zaman biz zaten uyuyoruz. Biz prensip olarak yaptırımlara karşı bir ülkeyiz. Rusya ile bizim iyi ilişkilerimizi sorgulamamaları gerekiyor. Batı şu anlayıştan vazgeçmeli, bu coğrafyada yaşayan ülkeler herkesle dengeli bir politika izlemelidir. Bizim NATO üyeliğimiz başka ülkelerle iyi ilişkiler kurmamıza engel değil. Ya da NATO üyeliğimize alternatif arayışında olduğumuzu kimse söyleyemez. Biz Rusya ile de ABD ile iyi ilişkiler içinde olabilir.

Kaynak: haberinburada