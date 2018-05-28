RUSYA'DAN NATO'YA ÜSTÜ KAPALI TEHDİT: GENİŞLEME İSTİKRARA KATKI SUNMAZ!
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Rusya sınırında genişlemesinin güvenlik ve istikrara katkıda bulunmayacağını savundu.
"HER EGEMEN DEVLET BU KARARI ALABİLİR"
Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Polonya'da ABD üssünün kurulması iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Böyle bir kararı her egemen devletin alabileceğini hatırlatan Peskov, "Fakat kıtadaki genel güvenlik atmosferinin sonuçları elbette ortadadır." ifadelerini kullandı.
"KARŞI EYLEME YOL AÇAR"
NATO'nun Rusya sınırlarında kademeli olarak alt yapısını genişletmesinin güvenlik ve istikrara katkı sağlamayacağını belirten Peskov, "Tam tersine bu yayılmacı eylem Rus tarafından karşı eyleme yol açar." dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Beştepe'den İstanbul'un Fethine Özel Tüyleri Diken Diken Eden Video!
- İranlı, İsrailli Yetkililerle Gizli Bir Görüşme Yapıldığı İddialarını Yalanladı
- Liste Dışı Kalan Bakanlarla İlgili Erdoğan'dan İlk Yorum: Danışıklı Dövüş Değil!
- Trump'tan Abd'li Rahip Davası İçin Skandal Çıkış: Yargı Süreci Pek Yargı Süreci Değil
- Tekin'in 'suriyelilere Kimlik' Çıkışına Soylu'dan Zehir Zemberek Yanıt
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar