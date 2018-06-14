RUSYA'DAKİ İLK GOLÜN ARDINDAN TARİHİ KARE
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası, Rusya - Suudi Arabistan karşılaşmasıyla başladı.
Arjantin Futbol Federasyonundan Nestor Pitana'nın yönettiği karşılaşmada turnuvanın ilk golü, 12. dakikada ev sahibi ekipten geldi.
GAZINSKIY TOPU AĞLARA YOLLADI
Sol kanattan Zhirkov'un yaptığı ortada Gazinskiy, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.
GOLDEN SONRA PRENS SELMAN İLE PUTIN EL SIKIŞTI
Mücadeleyi birlikte takip eden Suudi Arabistan Prensi Selman, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, golün ardından ekranlara geldi. Prens Selman, yedikleri golün ardından üzüntü yaşarken Putin elini uzatarak rakibinin elini sıktı.
Kaynak: haberinburada
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