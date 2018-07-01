RUSYA'DA, EMEKLİLİK YAŞINI YÜKSELTEN YASA TASARISINI PROTESTO ETMEK İÇİN HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başta gelen muhaliflerinden Aleksey Navalnıy'ın çağrısıyla Rusya'da binlerce kişi, hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak yükselten yasa tasarısını protesto etti.
30'DAN FAZLA ŞEHİRDE BİNLERCE KİŞİ PROTESTO İÇİN SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu ve önde gelen muhaliflerden Aleksey Navalnıy'ın çağrısıyla farklı kentlerde gösteriler düzenlendi. İrkutsk, Vladivostok, Habarovsk, Omsk, Orenburg, Çelyabinsk ve Tver başta olmak üzere 30'dan fazla şehirde binlerce kişi, emeklilik yaşını yükselten tasarıyı protesto etmek için sokaklara döküldü.
MOSKOVA VE 10 ŞEHİRDE GÖSTERİLERE İZİN VERİLMEDİ
Dünya Futbol Şampiyonası'nda maçların oynandığı Moskova ve diğer 10 şehirde gösteri düzenlenmesine izin verilmedi.
EMEKLİLİK YAŞI ERKEKLER İÇİN 65, KADINLAR İÇİN 63 OLMASI TASARISI
Rus hükümeti, gelecek yıldan itibaren emeklilik yaşının kademeli şekilde erkekler için 60'tan 65'e, kadınlar için de 55'ten 63'e yükseltilmesini öngören tasarısını 14 Haziran'da Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunmuştu.
Kaynak: haberinburada
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