RUSYA'DA DÜNYA KUPASI SIRASINDA MANGAL YAPMAK YASAKLANDI
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası sırasında ülkede açık alanlarda mangal yapmak yasaklandı.
Rusya, 2018 Dünya Kupası için önlemlerini almaya devam ediyor. Son olarak Dünya Kupası sırasında şehirde mangak yapılması, yangın tehlikesi nedeniyle yasaklandı.
14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası'nda bu tarihler arasında piknik yapılma alanlarına sahip ormanlara da giriş yasağı getirildi.
AĞIR PARA CEZASI GELİYOR
Dünya Kupası sırasında yasağı uyup açık alanda mangal yapan kişilere ise ağır para cezası uygulanacak. Cezaların 500 Euro'ya kadar çıkacağı belilrtildi. Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
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